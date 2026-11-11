H1 2026/27 (in Mio Fr.) AWP-Konsens H1 2025/26 Umsatz 1'810 1'719 - Wachstum in LW ( Prozent) 6,4 6,0 Core EBIT 341,4 316,4 - Marge ( Prozent) 19,1 18,4

Was sollte besonders beachtet werden?

Sonova hat in den vergangenen Wochen und Monaten eine Vielzahl an neueren Produkten und Updates angekündigt. Analysten sind sich einig, dass insbesondere die neueste Hörgeräte-Technologieplattform von Phonak, EON, im Fokus stehen wird. Sie stellt eine Weiterentwicklung der bisherigen KI-basierten Hörgerätetechnologie dar und setzt insbesondere auf einen neuen Hypersonic-Chip sowie die KI-Technologie Spheric Speech Clarity 3.0, die Sprache in Echtzeit aus störenden Hintergrundgeräuschen herausfiltern soll. Ziel ist es, das Sprachverstehen insbesondere in anspruchsvollen Hörsituationen, beispielsweise bei Gesprächen in Gruppen oder in lauten Umgebungen, zu verbessern und gleichzeitig die Höranstrengung zu reduzieren. Ergänzt wird die Technologie durch eine automatische Anpassung an unterschiedliche Hörumgebungen, eine verbesserte Windgeräuschunterdrückung und moderne Konnektivitätsfunktionen wie Auracast.