Ein weiterer Markt, der bei Straumann in den vergangenen Jahren immer wieder für Gesprächsstoff gesorgt hat, ist China. Wie es bei Bernstein jüngst hiess, war China «in den vergangenen fünf Jahren eine wesentliche Quelle der Unsicherheit für das Umsatzwachstum von Straumann». Für das zweite Halbjahr 2026 und 2027 setze sich dieses Muster fort, mutmasst die Expertin. Dies liegt nicht zuletzt auch an der geplanten Preisreform VBP 2.0, die nach wie vor über dem Markt schwebe.