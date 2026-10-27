Was bedeutet das für die Kapitalrückführung?

Das UBS-Management hat in Aussicht gestellt, mit der Publikation der Zahlen zum dritten Quartal Ende Oktober auch ein Update zum Zeitplan der weiteren Aktienrückkäufe zu geben. Derzeit setzt die Bank ihre Aktienrückkäufe zwar fort, allerdings unter Vorbehalt beim Tempo. Die Bank hatte Ende Juli ein neues Programm über 3 Milliarden US-Dollar bis Mitte 2027 angekündigt. Im Rahmen dessen wollte die UBS in drei Monaten Aktien im Wert von mindestens 1 Milliarde zurückkaufen, wie es damals hiess. Dieses Ziel hat sie bereits übertroffen: Bis zum 23. Oktober 2026 kaufte die UBS Aktien im Wert von rund 1,45 Milliarden Dollar zurück.