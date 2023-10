PRO MEMORIA: VAT hat Ende September die Verlängerung der Kurzarbeit für die 650 Beschäftigten in seinen beiden Werken in Haag bekannt gegeben. Eingeführt wurde die Kurzarbeit im Juni. Mit der Verlängerung der Kurzarbeit reagiere VAT auf die anhaltend schwierigen Marktbedingungen, besonders im Bereich der Halbleiterausrüstung. Das Unternehmen verweist auf den Abschwung in der Weltwirtschaft und auf die anhaltend hohen Zinssätze. Negativ wirkten sich zudem die von den USA gegenüber China verhängten Handelseinschränkungen im Halbleiterbereich aus. Die Kurzarbeit erlaube aber auch, dass VAT auf weiterhin für 2024 erwartete Belebung der Nachfrage schnell reagieren könne.