Die Exporte der Elektro- und Digitalindustrie in Deutschland haben sich im Oktober zum vierten Mal in Folge verringert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sanken die Ausfuhren um 2,1 Prozent auf 20,5 Milliarden Euro, wie der Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) am Donnerstag in Frankfurt mitteilte.

14.12.2023 09:53