Ihre Karten erst am Mittwochmorgen aufdecken will die SP-Fraktion. Sie hat bereits vergangene Woche Gerhard Andrey angehört, den Bundesratskandidaten der Grünen. Die GLP-Fraktion gab am Dienstag bekannt, ein Teil der Mitglieder werde am Mittwoch voraussichtlich Andrey unterstützen. Dies bei der Bestätigungswahl von Aussenminister Ignazio Cassis.