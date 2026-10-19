Nach den schweren Ausschreitungen am Wochenende sind in mehreren französischen Städten auf ausgewählte Bevölkerungsgruppen oder Bereiche begrenzte Ausgangsbeschränkungen verhängt worden. In der Hauptstadt Paris sei ab Montagabend um 23 Uhr bis Dienstag um 6 Uhr jegliche Anwesenheit in Bereichen um den zentralen Platz der Republik und im Viertel Les Halles strengstens untersagt, hiess es von der Polizeipräfektur. Ausserdem gebe es ab 20 Uhr Versammlungs- und Demonstrationsverbote in bestimmten Vierteln der Metropole.