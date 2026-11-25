Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bedauere diesen Schritt und organisiere derzeit die Rückkehr des Büroleiters Sylvain Astier in die Schweizer Botschaft in Peking, teilte das Departement mit.
Zuvor hatte die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtet, das Aussenministerium in Pjöngjang habe Astier einbestellt. Dabei sei ihm ein Memorandum zur Schliessung des Büros übergeben und eine Frist von 48 Stunden gesetzt worden, um das Land zu verlassen.
Die Schliessung stelle die diplomatischen Beziehungen zwischen der Schweiz und Nordkorea jedoch nicht infrage, hielt das EDA weiter fest. Diese würden über die Schweizer Botschaft in Peking sowie die nordkoreanische Botschaft in Bern weitergeführt. Die Schweiz unterscheide zwischen ihrer Sanktionspolitik und ihrem Bestreben, Dialogkanäle mit allen Staaten aufrechtzuerhalten.
Sanktionen gegen Ferienlager als Auslöser
Hintergrund der Ausweisung sind Schweizer Sanktionen gegen das nordkoreanische Kinder-Ferienlager Songdowon, was Pjöngjang als «feindseligen Akt» bezeichnete. Die Schweiz hatte Anfang November im Rahmen des 21. EU-Sanktionspakets gegen Russland Massnahmen übernommen, die sich gegen die rechtswidrige Deportation ukrainischer Kinder richten. Laut der EU werden in dem Lager in Koordination mit Russland Kinder aus besetzten ukrainischen Gebieten untergebracht.
Kim Yo Jong, die Schwester von Machthaber Kim Jong Un, hatte bereits am Dienstag wegen dieser Sanktionen mit der Schliessung des Büros gedroht. Das Schweizer Diplomatenbüro in Pjöngjang war erst am 19. Oktober wiedereröffnet worden, nachdem es während der Covid-19-Pandemie geschlossen worden war. Die Schweiz unterhält seit 1974 diplomatische Beziehungen zu Nordkorea.
(AWP)