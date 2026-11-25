Die Schliessung stelle die diplomatischen Beziehungen zwischen der Schweiz und Nordkorea jedoch nicht infrage, hielt das EDA weiter fest. Diese würden über die Schweizer Botschaft in Peking sowie die nordkoreanische Botschaft in Bern weitergeführt. Die Schweiz unterscheide zwischen ihrer Sanktionspolitik und ihrem Bestreben, Dialogkanäle mit allen Staaten aufrechtzuerhalten.