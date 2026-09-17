Nach Wangs Worten sollten beide Seiten die nächsten hochrangigen Kontakte gut vorbereiten, die Kommunikation verstärken, die Zusammenarbeit vorantreiben und Differenzen einhegen. Zudem sprachen die Minister über die Lage im Nahen Osten.
Xi und Trump wurden in dem Xinhua-Bericht nicht ausdrücklich genannt. Nach US-Angaben soll Xi am 24. September Trump in Washington treffen. China hat den Besuch bislang nicht offiziell bestätigt. Peking kündigt Auslandsreisen des Präsidenten häufig erst wenige Tage vor Beginn an./jpt/DP/zb
(AWP)