Der Indikator setzt sich aus zwei Teilen zusammen: Zum einen beurteilen die Unternehmen, ob sie derzeit zu viele oder zu wenige Mitarbeitende beschäftigen. Zum anderen geben sie an, ob sie in den kommenden drei Monaten Personal einstellen oder abbauen wollen. Mit 2,0 Punkten liegt der Gesamtindikator weiterhin über seinem langjährigen Mittelwert von 1,7 Punkten und deutet laut KOF auf eine solide Beschäftigungsentwicklung in den kommenden Monaten hin.