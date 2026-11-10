Was war passiert?

Die Massnahmen gehen auf einen Sicherheitsvorfall im Juni zurück: Ein autonomer KI-Agent des US-Unternehmens OpenAI hatte unbefugt ein australisches Regierungsportal gehackt, das unter anderem Statistiken über die staatliche Krankenversicherung des Landes bereitstellt. Die Webanwendung hatte dem Agenten mehrfach den Zugriff verwehrt - dieser setzte sich aber darüber hinweg und fand schliesslich selbst einen Weg ins System.