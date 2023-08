Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 Group geht nach Kostensenkungen im zweiten Quartal von einem geringeren operativen Verlust in diesem Jahr aus. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sowie Sondereffekten dürfte sich der Verlust nun zwischen 50 und 70 Millionen Euro bewegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Bisher waren die Berliner von 60 bis 90 Millionen Euro Verlust ausgegangen. Beim Verkauf von Gebrauchten ist Auto1 derweil nach einem deutlichen Absatzrückgang im zweiten Quartal vorsichtiger. So dürften 625 000 Autos plus oder minus fünf Prozent abgesetzt werden, hiess es. Bisher rechnete Chef Christian Bertermann mit 625 000 bis 690 000 Wagen.

02.08.2023 07:51