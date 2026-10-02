Im dritten Quartal sank Volvos Absatz im Jahresvergleich um fast elf Prozent auf 141.609 Autos. Eine starke Nachfrage nach Volvos vollelektrischen Fahrzeugen konnte die Schwäche im Raum Grosschina und den USA nicht ausgleichen. In China brach der Absatz um 40 Prozent ein, in Gesamt-Amerika um 14 Prozent. In Europa und dem Rest der Welt legte er um 2 Prozent zu. Diese Entwicklung werde stark negative Folgen für den bereinigten Quartalsgewinn und den Barmittelzufluss haben, hiesse es weiter. Die endgültigen Quartalszahlen will Volvo am 23. Oktober veröffentlichen./stw/stk