Bei der automatischen Abschaltung hätten sämtliche sicherheitsrelevanten Systeme wie vorgesehen reagiert, teilte die Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG (KKG) am Dienstag mit. Es sei keine zusätzliche Abgabe von Radioaktivität erfolgt. Die Anlage ist laut KKG abgeschaltet und befindet sich in einem sicheren Zustand.