Grundlage für den Bau der neuen Werke seien «mehrere kürzlich erhaltene Neuaufträge für verschiedene Fahrzeugprogramme», heisst es weiter. Die Investitionen unterstrichen die Strategie des Unternehmens, chinesische Kunden mit lokalen Produktionskapazitäten zu unterstützen. Laut der Mitteilung will Autoneum das Geschäft in Asien weiter ausbauen und den Anteil der Region am Konzernumsatz mittelfristig erhöhen.