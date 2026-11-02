Der Kaufpreis für das französische Unternehmen beläuft sich auf maximal 64 Millionen Euro. Davon sollen 40 Millionen als Sofortzahlung bei Abschluss der Transaktion geleistet werden. Diese Zahlung setzt sich aus neu ausgegebenen Autoneum-Aktien sowie rund 7,5 Millionen Euro in bar zusammen. Die restlichen 24 Millionen sind an verschiedene operative Ziele geknüpft. Zur Finanzierung des laufenden Geschäfts von Trèves wird zudem eine neue Kreditfazilität von 200 Millionen Franken aufgenommen.