Trotz der steigenden Prämien wechselten nur wenige ihre Versicherung. Laut einer Comparis-Umfrage vom Januar 2026 bezahlten 45 Prozent der Befragten höhere Prämien, aber nur sechs Prozent schlossen einen neuen Vertrag ab. «Autofahrende können die steigenden Reparaturkosten nicht selbst stoppen. Aber sie können verhindern, dass sie für ihre Versicherung unnötig viel bezahlen», liess sich Comparis-Experte Harry Büsser zitieren.