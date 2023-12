In dem Werk werden Lenkungen für Autos und Nutzfahrzeuge hergestellt. Schon 2018 hatte eine Schliessung gedroht, damals ging es mit weniger Personal weiter. In Hoffnung auf Aufträge für Elektrolenkungen für Lastwagen nahm die Firma nach eigenen Angaben Millionenverluste in Kauf. Die Aufträge kamen aber nicht. «Meines Erachtens geht es bei der Schliessung von Schalke um eine Richtungsentscheidung des Vorstands gegen die Standorte in Deutschland», sagte Betriebsrat Dietrich./wdw/DP/ngu