Zum Marktstart bietet Avaloq zwei Kernfunktionen an: Portfolio IQ zur Zusammenführung von Anlage- und Portfoliodaten sowie Allocator zur Umsetzung und Verwaltung von Anlagestrategien über zahlreiche Kundenportfolios hinweg. Weitere Funktionen, unter anderem für die steueroptimierte Anlageverwaltung und die Wertpapierfinanzierung, sollen folgen. Auch die Einbindung von KI-Anwendungen ist vorgesehen.