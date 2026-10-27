Die Kosten für ein neues Atomkraftwerk in der Schweiz bleiben umstritten. Nach den Akademien der Wissenschaften Schweiz, die im August Baukosten von 14 bis 43 Milliarden Franken veranschlagt hatten, legt nun auch der Think-Tank Avenir Suisse eine Schätzung vor. Für ein Kraftwerk in der Grösse des AKW Gösgen rechnet er mit 10 bis 15 Milliarden Franken.