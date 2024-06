Reisende aus Nicht-EU-Ländern können ihre Mehrwertsteuer-Rückerstattung von Einkäufen in der Stadt in Gutscheine für Duty-Free-Shops von Avolta an den Flughäfen nach der Sicherheitskontrolle umwandeln. Dabei seien die Gutscheine rund ein Viertel mehr wert als die ursprüngliche Mehrwertsteuer-Rückerstattung, heisst es in der Mitteilung. Den Zugang dazu erhalten die Kunden durch eine Web-Lösung von Utu via Smartphone.