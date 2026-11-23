Die Partnerschaft mit der aus Dubai stammenden Kaffeekette soll auf weitere Flughafenstandorte ausgeweitet werden. Avolta arbeitet seit 2013 mit dem Flughafenbetreiber Dubai Airports zusammen.
awp-robot/ra
(AWP)
Avolta will im März 2027 sein erstes Café der Marke PDL Coffee am internationalen Flughafen Dubai eröffnen. Der Standort ist im Terminal 3 im Flugsteig C vorgesehen, wie der Reisehandel- und Gastronomiekonzern am Montag mitteilte.
Die Partnerschaft mit der aus Dubai stammenden Kaffeekette soll auf weitere Flughafenstandorte ausgeweitet werden. Avolta arbeitet seit 2013 mit dem Flughafenbetreiber Dubai Airports zusammen.
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