Wie stark die Belastungen ins Gewicht fallen, zeigt ein Blick auf die ersten neun Monate. Ohne die Auswirkungen des Iran-Kriegs und die Anlaufkosten neuer Geschäftsaktivitäten wäre die Marge laut Avolta um 20 Basispunkte auf 10,4 Prozent gestiegen. Tatsächlich sank sie jedoch um 20 Basispunkte auf 10,0 Prozent.