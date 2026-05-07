Gerster verweist dabei auf die historische Entwicklung von Avolta: Nach Krisen wie den Terroranschlägen vom 11. September, der Finanzkrise oder der Corona-Pandemie sei es jeweils zunächst zu einem Einbruch gekommen. Danach hätten sich der globale Flugverkehr und das Geschäft von Avolta dafür jeweils überdurchschnittlich stark erholt.