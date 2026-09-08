Avolta hat langfristige Verträge an den Flughäfen Guadalajara, Puerto Vallarta, Los Cabos und Bajío in Mexiko verlängert. Die Vereinbarungen sichern dem Duty-Free-Händler weiterhin den Zugang zu den vier wichtigen Standorten, die zusammen jährlich mehr als 30 Millionen Passagiere zählen.