«Das Thema, das uns stärker beschäftigt hat, war die Frage, wie man mit den Vorwürfen umgeht, die Whistleblower gegen Klaus und Hilde Schwab erhoben haben», sagte Buberl. Als Vorsitzender des Audit- und Risk-Komitees sei es seine Pflicht gewesen, diese Vorwürfe sauber abklären zu lassen. Schwab war im Frühling 2025 als Vorsitzender des WEF-Stiftungsrats zurückgetreten. Die vom Stiftungsrat eingeleitete Untersuchung entlastete ihn in der Folge.