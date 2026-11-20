Die Anlagerendite stieg im Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende September) auf 6,16 Prozent von 5,14 Prozent im Vorjahr, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Die Ausschüttung je Anteil sinkt um einen Franken auf 30 Franken. Das Nettofondsvermögen erhöhte sich per Ende September auf 4,64 Milliarden Franken nach 4,35 Milliarden im Vorjahr.