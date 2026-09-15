Der französische Versicherer Axa will seinen Gewinn in den kommenden Jahren stärker nach oben treiben als zuletzt geplant. Dazu setzt Konzernchef Thomas Buberl auch auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und will die Verwaltungskosten damit deutlich senken. Höhere Gewinne, Dividenden und Aktienrückkäufe sind dem Management wichtiger als mögliche Übernahmen, wie Axa am Dienstag vor einer Investorenveranstaltung in Paris mitteilte. Anleger an der Börse zeigten sich von den Neuigkeiten jedoch wenig beeindruckt.