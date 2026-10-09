Die geplante Anlage verfügt über eine Leistung von 600 Kilowattpeak (kWp), wie Axpo am Freitag mitteilte. Das Projekt wird gemeinsam mit dem Kanton Aargau und dem Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) umgesetzt. Es ist die zweite von drei geplanten Forschungsanlagen im Rahmen des kantonalen Programms «AgriSolar Forschung».