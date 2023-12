Unabhängig davon gelte bis Ende 2026 weiterhin das Bundesgesetz über Finanzhilfen zur Rettung systemkritischer Energieunternehmen, das am 1. Oktober 2022 in Kraft getreten ist, so die Axpo. Die Stromproduzenten können im Rahmen dessen im Falle eines unvorhergesehenen Liquiditätsengpasses beim Bund subsidiär Hilfe beantragen.