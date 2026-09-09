Grossbatteriespeicher seien ein wichtiges Element für die Integration erneuerbarer Energien und ermöglichen es, kurzfristig überschüssige Energie zu speichern und bei Bedarf wieder ins Netz einzuspeisen. Dadurch erhöhe sich die Flexibilität und Netzstabilität des Energiesystems. Die Anlage ergänzt den Angaben zufolge das bereits bestehende Unterwerk von Axpo sowie das energieUri-Kraftwerk Arniberg.