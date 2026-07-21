Anlass ist eine Vereinbarung über die Lieferung grosser Mengen von Peptiden, die Vorauszahlungen zu den Investitionskosten sowie langfristige Verpflichtungen umfasst. Die Produktion am neuen Standort Sisslerfeld soll ab 2030 starten. Über den Namen des Partners haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.