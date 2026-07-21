Der Pharmazulieferer investiert dafür mehr als 500 Millionen Franken in das Greenfield-Projekt, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.
Anlass ist eine Vereinbarung über die Lieferung grosser Mengen von Peptiden, die Vorauszahlungen zu den Investitionskosten sowie langfristige Verpflichtungen umfasst. Die Produktion am neuen Standort Sisslerfeld soll ab 2030 starten. Über den Namen des Partners haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.
Bachem betreibt bereits heute ein globales Netzwerk von Produktionsstandorten in der Schweiz, den USA und Grossbritannien.
(AWP)