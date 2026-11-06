Am Montag finden in Düsseldorf Verhandlungen statt. Vertreter aus Nordrhein-Westfalen waren bereits am Donnerstag in Ludwigsburg anlässlich der letzten Gesprächsrunde vor Ort gewesen. Sowohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmervertreter aus Baden-Württemberg wollten nach Düsseldorf reisen, um dort an den Gesprächen teilzunehmen. Bei der letzten Gesprächsrunde in Ludwigsburg hatte die Gewerkschaft einen Vorschlag zur Lösung gemacht. Die Gewerkschaft sei bereit, gemeinsam mit den Arbeitgebern eine zeitlich befristete tarifliche Regelung zu entwickeln, hiess es nach der dritten Verhandlungsrunde.