Wie es weiter hiess, prüft die Behörde die Bewertung von Vermögenswerten im Zusammenhang mit der geplanten Veräusserung des Russland-Geschäfts des Konzerns. Diese sei möglicherweise fehlerhaft gewesen. In einer ebenfalls am Dienstag veröffentlichten Mitteilung von Jungheinrich hiess es dazu: Die Veräusserungsabsicht könnte zu einem Wertminderungsbedarf geführt haben. Ohne diesen zu berücksichtigen, könnten vor allem Mietgeräte und Vorräte zu hoch bewertet worden sein.