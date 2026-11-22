Seit Tagen mehren sich zudem wieder die Angriffe auf Tanker in der Strasse von Hormus. Die für den globalen Energiehandel wichtige Meerenge ist im Iran-Krieg zum zentralen Streitpunkt zwischen Washington und Teheran geworden. Es wächst in der Region die Sorge vor einer neuen Eskalation in dem Krieg, den die USA zusammen mit dem Verbündeten Israel Ende Februar begonnen hatten.