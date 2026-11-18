Ende Februar hatten Israel und die USA ihren Krieg gegen den Iran begonnen, der unter anderem mit Gegenangriffen in der Region reagierte. US-Präsident Donald Trump hat zwar zuletzt immer wieder signalisiert, nicht zu grösseren Kampfhandlungen zurückkehren zu wollen. Der Konflikt mit der Islamischen Republik ist jedoch bis heute ungelöst, Verhandlungen stecken seit Monaten in der Sackgasse./hme/DP/mis