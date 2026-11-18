Am späten Dienstagabend hatte zudem das Militär des mit den USA verbündeten Landes Kuwait mitgeteilt, dass die Luftabwehr «Angriffe feindlicher Drohnen» aus dem Iran abwehre. Explosionsgeräusche seien auf das Abfangen der Drohnen zurückzuführen.
Zuletzt vermehrt Angriffe in der Region
Kurz zuvor hatte das US-Militär einen Angriff auf eine Raketenstellung der iranischen Revolutionsgarden auf der iranischen Insel Gheschm in der Strasse von Hormus am Dienstag bestätigt und diesen als Vergeltungsschlag bezeichnet. Die iranischen Revolutionsgarden hatten eigenen Angaben zufolge am frühen Dienstagmorgen eine US-Radaranlage im Golfstaat Bahrain angegriffen.
Ende Februar hatten Israel und die USA ihren Krieg gegen den Iran begonnen, der unter anderem mit Gegenangriffen in der Region reagierte. US-Präsident Donald Trump hat zwar zuletzt immer wieder signalisiert, nicht zu grösseren Kampfhandlungen zurückkehren zu wollen. Der Konflikt mit der Islamischen Republik ist jedoch bis heute ungelöst, Verhandlungen stecken seit Monaten in der Sackgasse./hme/DP/mis
(AWP)