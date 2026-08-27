Beim Betriebsgewinn auf Stufe EBIT resultierte erstmals seit des insolvenzrechtlichen Sanierungsverfahrens wieder ein positiver Wert. Konkret verbesserte er sich in den Monaten April bis Juni um 166,0 Millionen Euro und kam mit 1,3 Millionen leicht im grünen Bereich zu liegen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Für das gesamte erste Halbjahr ergibt sich dennoch ein Fehlbetrag von -24,8 Millionen Euro.