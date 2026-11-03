Gewinn von Finanzergebnis belastet

Unter dem Strich stand indes noch ein Verlust von 2,8 Millionen Euro. Das ist allerdings gegenüber dem Vorjahresverlust von 73,3 Millionen eine deutliche Verbesserung. Hier belastete unter anderem das mit minus 16,6 Millionen Euro weiterhin negative Finanzergebnis. Mit dem Vorjahr sei die Entwicklung schwer vergleichbar, da 2025 die Zinsverrechnung für verzinsliche Finanzverbindlichkeiten - die Teil des Sanierungsverfahrens waren - ausgesetzt war, erklärt Bajaj.