Es handelt sich um das einzige vollständig KTM-eigene Montagewerk ausserhalb Österreichs, wie die Tochter des auch an der Schweizer Börse SIX kotierten Konzerns Bajaj Mobility am Donnerstag mitteilte. Die Produktion ist ausschliesslich für den brasilianischen Markt bestimmt. Bislang liess KTM seine Motorräder dort von einem Partner montieren.