Zinserhöhung erwartet

In Euphorie verfallen sie aber nicht. Im Gegenteil hat das Institut die Prognose für 2027 sogar leicht gesenkt, auf 1,3 von 1,4 Prozent. Ein Teil der überraschend hohen Dynamik im laufenden Jahr dürfte auf Vorzieheffekte im Zusammenhang mit der US-Zollpolitik zurückzuführen sein, heisst es zur Begründung. Vorsichtig bleiben die Ökonomen aber auch wegen der geopolitischen Unsicherheiten und dem Iran-Konflikt. «Die für Investitionen wichtige Planungssicherheit hat sich damit nicht grundlegend verbessert», heisst es im Communiqué.