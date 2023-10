Teil des Geschäftstourismus endgültig verloren

Damit stellt sich die Situation in der Tourismusbranche schon bald wieder so dar wie vor Covid. Einige tiefgreifende dauerhafte Veränderungen haben sich aber mit der Pandemie ergeben, stellten die BAK-Ökonomen fest: So würden etwa Geschäftsreisen «nie wieder so wichtig sein» wie vor Corona. Dieser Teilmarkt dürfte im Vergleich zu früheren Jahren rund 5 bis 10 Prozent der Übernachtungen einbüssen.