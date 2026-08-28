Mit den Mitteln sollen vierzehn Immobilien in wirtschaftlich attraktiven Regionen der Schweiz erworben werden, wie die Fondsleitung von Baloise Asset Management am Freitag mitteilt. Dieses Immobilienportfolio befindet sich aktuell noch im Besitz der Baloise Leben AG. Die Finma hat aber bereits die Bewilligung für die Transaktion erteilt. Die Diversifikation des Portfolios werde damit weiter ausgebaut.