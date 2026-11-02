Die Umbenennung ist ein weiterer Schritt in der Integration nach dem Zusammenschluss der beiden Asset-Management-Gesellschaften von Anfang Juli 2026, wie Baloise Asset Management am Montag mitteilte. Die Sparte verwaltet demnach über 100 Milliarden Franken.
Im Immobiliengeschäft betreut oder berät Helvetia Asset Management nach eigenen Angaben rund 20 Milliarden Franken an Vermögen. Damit zähle die Einheit zu den fünf grössten Immobilien-Investmentmanagern der Schweiz, wie es weiter hiess.
Das Angebot für institutionelle Kunden umfasst laut den Angaben unter anderem Multi-Asset-Strategien, Immobilien, Hypotheken und Private Markets. Im Zuge des einheitlichen Marktauftritts wurden auch zahlreiche Anlagefonds umbenannt.
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(AWP)