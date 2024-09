Anfang der Woche war bekanntgeworden, dass Cevian zum grössten Anteilseigner des Versicherers geworden ist. Der schwedische Anleger hat sich bislang nicht zu seinen konkreten Absichten geäussert, doch in der Vergangenheit hat er bei anderen Unternehmen etwa den Verkauf von Teilbereichen oder Wechsel an der Firmenspitze erwirkt. Baloise habe Cevian-Vertreter getroffen, erklärte von Planta. «Für die Erarbeitung der Strategie hatten wir Input von mehreren Investoren. Das haben wir seriös geprüft.» Cevian sei sehr erfolgreich. «Sie sehen, wie sie sagen, Potenzial in Baloise. Wir hören sehr genau zu.» De Planta stellte eine Erneuerung des Verwaltungsrats bei der Generalversammlung 2025 in Aussicht. «Dabei möchten wir das Versicherungs-Know-How im Verwaltungsrat stärken», sagte er. «Hier führen wir im Moment Gespräche.» De Planta selbst stehe für eine Wiederwahl zur Verfügung.