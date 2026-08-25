Die Kriminellen hätten in der Nacht zum Montag (Ortszeit) das Zentrum der Gemeinde attackiert, zahlreiche Häuser in Brand gesetzt und eine Kirche gestürmt, in der sich Vertriebene aufhielten, berichtete der Sender Radio Télé Galaxie. In der Kirche wurden laut den Vereinten Nationen 22 der Todesopfer umgebracht. Der Polizei sei es schliesslich gelungen, die Angreifer zurückdrängen und die Kontrolle über das Gebiet wiederzuerlangen.