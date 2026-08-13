Wachstum mit Anlagegeschäft

Die Bank habe sowohl im Hypothekar- und im Anlagegeschäft mit Privatkunden weiter wachsen können, so die Bank. Nachdem der SNB-Leitzins weiterhin bei null Prozent verharrt, sei insbesondere die Nachfrage nach Vermögensverwaltungsmandaten (+21,5 Prozent) und der Anlagelösung Bank Cler (+5,7 Prozent) hoch gewesen, heisst es.