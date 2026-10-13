Der neue COO wird bei der Bank Syz für die Bereiche Operations, Technologie und Sicherheit verantwortlich sein, wie die Syz-Gruppe am Dienstag mitteilte. Freiermuth hat mehr als 30 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor. Bis 2025 war er als COO und Geschäftsleitungsmitglied bei der Privatbank EFG International tätig.