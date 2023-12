Isabel Reck ist seit 17 Jahren bei Vontobel tätig und leitet dort seit 2013 das Investments Public Relations-Team. Die amerikanisch-schweizerische Doppelbürgerin verfüge über langjährige Erfahrung in Kommunikation und globaler Pressearbeit, heisst es in der Mitteilung. Als «Head of Corporate Communications» wird sie ein Team von sechs Kommunikationsexperten leiten.