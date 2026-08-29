Laut der Anklageschrift, die auch der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vorliegt, wurde das Strafverfahren 2021 von der Bundesanwaltschaft (BA) eingeleitet. Neben der Bestechung eines ausländischen Amtsträgers wird dem heute 77-jährigen Genfer Bankier auch ein schwerer Fall von Geldwäscherei vorgeworfen. Die Bundesanwaltschaft beantragt eine Freiheitsstrafe von 24 Monaten auf Bewährung.