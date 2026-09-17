Gerade für einen stark regulierten Sektor wie den Finanzplatz sei es entscheidend, dass Gesetze und Regulierungen international anschlussfähig seien und Markteintrittshürden tief gehalten würden, sagte Rohner laut einer SBVg-Mitteilung. Ebenso wie der Schutz von Kundinnen und Kunden sowie die Stabilität des Finanzsystems müsse die Wettbewerbsfähigkeit als eigenständiges Ziel berücksichtigt werden.